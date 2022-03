PM faz operação no Morro do São João - Reprodução TV Globo

Publicado 11/03/2022 08:14 | Atualizado 11/03/2022 08:15

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta sexta-feira, uma operação no Morro São João, no bairro do Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da região e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) estão atuando na área.