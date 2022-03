Governador Cláudio Castro assinou termo para início das obras orçadas em mais de R$ 4,4 milhões - Rogerio Santana/Governo do Rio

Governador Cláudio Castro assinou termo para início das obras orçadas em mais de R$ 4,4 milhõesRogerio Santana/Governo do Rio

Publicado 12/03/2022 15:30

Rio - O governo do Rio iniciou a reforma do Conjunto Habitacional Cruzada São Sebastião, no Leblon, neste sábado (12). As obras, orçadas em mais de R$4,4 milhões, vão comtemplar as áreas comuns de todos os 10 prédios de sete pavimentos. O prazo previsto para conclusão das intervenções é de oito meses.



"A palavra de ordem é dignidade. Acabou o tempo da pinturinha nos residenciais. Soluções paliativas não trazem dignidade e o que nós estamos fazendo aqui é mudar a vida de quem já cansou de esperar", declarou o governador Cláudio Castro durante o evento.



Estão previstas a pintura das fachadas dos prédios e corredores, a reforma do telhado, a instalação de novas luminárias, a substituição da rede elétrica, a modernização dos quadros alimentadores de energia das áreas comuns e nos medidores. As obras serão executadas pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras (Seinfra), por meio de sua vinculada Emop (Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro).

A segunda fase, ainda em licitação, tem valor estimado de R$2,6 milhões e prevê a instalação de elevadores externos.



"Reformar condomínios com mais de uma década de construção é uma das metas mais acertadas do Casa da Gente, maior programa habitacional da história do Rio. Estas pessoas se sentiam esquecidas pelo poder público, mas o governador nos deu a missão de revitalizar 60 conjuntos em várias regiões do Rio para devolver o senso de lar a quem vive ali", afirmou o secretário da Seinfra Max Rodrigues Lemos.



Morador da Cruzada São Sebastião desde que nasceu, Carlos Alberto Victor, de 61 anos, celebra a reforma por serem melhorias necessárias há tempos e a chance de um emprego nas obras.



"Essa reforma vai ser ótima, inclusive em relação a empregos. Eu mesmo já estou com o currículo na mão, sei que tem reunião segunda-feira e vou me inscrever para trabalhar aqui. Tem muita gente capacitada para trabalhar na reforma", contou Carlos, que é técnico em eletrônica e elétrica.



O condomínio foi construído na década de 50, por iniciativa do então bispo auxiliar do Rio, Dom Hélder Câmara.