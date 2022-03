PF e MPRJ têm o objetivo de prender as principais lideranças de violenta organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na localidade da Baleeira, em Campos - Divulgação / Polícia Federal

PF e MPRJ têm o objetivo de prender as principais lideranças de violenta organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na localidade da Baleeira, em CamposDivulgação / Polícia Federal

Foram apreendidos celulares, dinheiro, documentos, dez cartões bancários, um relógio, chips de celular, um bracelete dourado, um cordão, diversos comprovantes bancários e frascos plásticos com tampa. Rio - A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), deflagrou a "Operação Trovão", na manhã desta segunda-feira, com o objetivo de prender as principais lideranças de uma violenta organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na localidade da Baleeira, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, bem como o sequestro e bloqueio de bens ocultados pela quadrilha. Os três alvos da ação foram presos.A operação também visa cumprir sete mandados de busca e apreensão, que estão sendo cumpridos em bairros de Campos e na capital fluminense. Foram presos Carlos Eduardo Barbosa (Tikinho) e Claudio Cezar Nascimento Neto (Neto), em Campos e Amarildo Pereira dos Prazeres (Tupã), no Rio.Foram apreendidos celulares, dinheiro, documentos, dez cartões bancários, um relógio, chips de celular, um bracelete dourado, um cordão, diversos comprovantes bancários e frascos plásticos com tampa.

De acordo com a PF, as investigações tiveram como um dos objetivos principais a identificação dos líderes da organização, bem como descapitalização dos bens obtidos pelos criminosos, além da comprovação de que diversas empresas, imóveis e laranjas eram utilizados para ocultar patrimônio de cerca de R$ 10 milhões da organização criminosa.

Segundo o MPRJ, o grupo montou um esquema de ocultação de bens e lavagem de capitais, vindos do tráfico de drogas em Campos, através de sociedades empresárias em nomes de terceiros, mas que, efetivamente, pertencem aos denunciados Amarildo e Larissa de Castro Silva, sua companheira e braço-direito na administração dos negócios da organização criminosa.

Ainda de acordo com o MPRJ, Amarildo possui extensa ficha criminal, com anotações por tráfico de drogas e homicídio, além de ser notoriamente conhecido como uma das lideranças da facção criminosa ADA em Campos, com atuação na comunidade denominada Baleeira.

A investigação foi iniciada a partir da apreensão de R$ 66.113,00 que estava com Claudio, quando tentava depositar o valor em uma agência bancária na Pelinca, em Campos. Com ele também foi apreendido um celular, do qual, com autorização judicial, foram extraídos dados de relevância, revelando seu envolvimento com o tráfico de drogas, informou o MPRJ.



"Com o avançar das investigações, foi possível descortinar a existência de associação criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas e lavagem de capitais auferidos com tal atividade criminosa, com o envolvimento de todos os denunciados. A lavagem de dinheiro incluiu a aquisição de diversos imóveis e abertura de estabelecimentos comerciais, todos de propriedade do casal Amarildo Pereira dos Prazeres e Larissa", disse o Ministério Público através de nota.

O nome da operação, "Trovão", faz alusão ao codinome da principal liderança da organização criminosa, tido pelos órgãos de inteligência policial como um dos principais traficantes do Norte Fluminense.