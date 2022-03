Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense - Foto: Divulgação / Polícia Civil do Estado do Rio

Publicado 14/03/2022 22:34

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (14), Miriam de Aguiar, de 52 anos, e Aline de Freitas Picanço, 33, suspeitas de matar a idosa Maria Helena da Conceição, de 85 anos, em Vila São Sebastião, Belford Roxo, na Baixada Fluminense, em novembro do ano passado.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a cuidadora de Maria Helena, Miriam planejou um assalto à casa da vítima depois de ter sido dispensada. Ela sabia que a idosa guardava dinheiro e alguns objetos de valor em casa e, com a ajuda de Aline, Miriam invadiu a residência da idosa, que reagiu assustada e começou a gritar.

O delegado Flávio Narcizo, da DHBF relatou que "elas asfixiam e, com requintes de crueldade, assassinaram a vítima. Elas usaram faca e até chave de fenda para cometer o crime".

Miriam e Aline foram identificadas após a análise de imagens de câmeras de segurança no bairro Xavantes, que flagraram as duas pulando o muro dos fundos da casa de Maria Helena e caminhando pela rua. A polícia ainda aponta que, antes de sair da casa, as duas recolheram os objetos usados para cometer o assassinato em uma bolsa e depois jogaram no matagal próximo à casa.

Na delegacia, Aline chegou a detalhar a ação dizendo que deu um "mata-leão" na idosa enquanto Miriam golpeava Maria Helena com vários objetos, entre eles um alicate, garrafa térmica, chave de fenda e faca. O assassinato de Maria Helena da Conceição foi cometido "com extrema violência", de acordo com os agentes da DHBF, que reforçaram ainda que em nenhum momento as criminosas demonstraram remorso.

As duas tiveram mandados de prisão preventiva cumpridos por agentes da DHBF e irão responder por latrocínio (roubo seguido de morte).