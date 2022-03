Publicado 15/03/2022 00:00

A sociedade só tem a ganhar com Parceria Público-Privada. Ontem moradores do bairro Santa Cruz foram beneficiados com a entrega da Escola Municipal Adalgisa Nery, que foi possível graças ao investimento de R$ 3 milhões de uma siderúrgica. Que inspire novas parcerias!

Fabricantes de chocolate estão com boas expectativas em relação à Páscoa desse ano e as contratações estão a todo vapor. No cenário de desemprego que vivemos, quem está em busca de oportunidades deve aproveitar.