Marielle Franco e seu motorista, Anderson, foram assassinados em 2018Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Publicado 14/03/2022 22:31

Rio - O ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, negou, nesta segunda-feira (14), o pedido de absolvição da defesa de Ronnie Lessa, um dos dois réus pelo assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes. A vereadora e o motorista foram assassinados na noite do dia 14 de março de 2018, em uma emboscada quando passavam de carro pelo Centro da cidade.

A defesa de Lessa entrou com recurso pedindo a absolvição sumária do ex-policial, alegando não haver provas do envolvimento dele. Para o ministro Rogério Cruz, existem razões concretas o suficiente tanto para negar a absolvição sumária solicitada quanto para submeter Lessa ao tribunal de júri.

Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz já haviam sido denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) como os assassinos de Marielle e de Anderson. Lessa e Queiroz, que se encontram presos em penitenciárias federais fora do estado do Rio, ainda não têm data marcada para irem a júri popular.