Mateus de Melo Bezerra, o ‘BB’ da Nova Holanda procurado por envolvimento no assassinato do policial penal Alexsander Fernando Galdino Moura, em agosto de 2021, na Baixada Fluminense - Foto: Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 14/03/2022 20:00 | Atualizado 14/03/2022 20:08

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta segunda-feira (14), um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para obter informações que levem à localização e prisão de Mateus de Melo Bezerra, conhecido como ‘BB’ da Nova Holanda ou ‘Oclinho’ ou ‘Ocrinho’, de 26 anos. Ele é um dos envolvidos na morte do agente penitenciário Alexsander Fernando Galdino Moura, 44 anos, em agosto de 2021, na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Contra Mateus de Melo foi expedido um Mandado de Prisão pela 2ª Vara Criminal de Duque de Caxias. Com passagem pelo Sistema Penitenciário em 2017, o suspeito foi preso com farto material entorpecente, em Manilha, no bairro de Itaboraí. Existem ainda mais três mandados de prisão em nome de Mateus: por roubo, extorsão, associação criminosa e corrupção de menores.

Outro envolvido no crime já foi capturado

Em fevereiro deste no ano, Leandro Ribeiro Caetano, conhecido como “Kit 169” , um outro envolvido no crime, foi preso por Agentes da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), da Divisão de Busca e Recaptura (Recap) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Barra de São João, no município de Casimiro de Abreu. Leandro também era integrante de uma organização criminosa que promove assaltos em vias da Baixada.

Segundo investigações realizadas pela DHBF, em conjunto com a Delegacia de Itaboraí (71ª DP), a dupla de criminosos integrava uma quadrilha que agia de forma violenta durante roubos de veículos, cárcere privado e extorsões na BR-101, em Itaboraí. Na rodovia, eles escolhiam modelos de luxo e conduziam as vítimas para dentro de comunidades mantendo-as em cárcere por horas, após fornecer senhas de cartões para compras, saques e transferências bancárias.



Relembre o caso



Alexandre Fernando Galdino Moura tinha 44 anos e era lotado no Presídio Evaristo de Moraes, em Benfica, Zona Norte do Rio. Ele foi morto na madrugada do dia 20/08/2021, após ser abordado por criminosos. O corpo do agente penitenciário foi encontrado às margens da Rodovia Washington Luiz, no bairro Jardim Primavera, na pista sentido Rio de Janeiro, em Caxias.

De acordo com a polícia, os criminosos perceberam que a vítima estava armada e efetuaram diversos disparos contra o PM. Moura estava acompanhado de duas amigas no momento do crime. Os agentes descobriram as identificações dos suspeitos através do resultado da perícia papiloscópica no carro dos assaltantes, que foi abandonado pelo grupo momentos após o crime, no bairro Jardim Primavera, também em Caxias.

Anonimato garantido



