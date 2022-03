Corpos foram encontrados na Avenida João Ribeiro, em Pilares - Google

Corpos foram encontrados na Avenida João Ribeiro, em PilaresGoogle

Publicado 14/03/2022 19:12 | Atualizado 14/03/2022 19:37

Rio - Dois homens, identificados como Carlos Alexandre de Oliveira, de 24 anos, e Pedro Henrique Assis de Souza, também de 24 anos, foram encontrados mortos na tarde desta segunda-feira (14) na Avenida João Ribeiro, em Pilares, na Zona Norte da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe da região foi acionada às 15h50 para a ocorrência, e quando chegou ao local, encontrou a dupla já sem vida.

Informações preliminares dão conta de que as vítimas estavam caídas no asfalto ao lado de uma moto. Ainda não há detalhes do que teria causado a morte dos rapazes, nem quando e onde eles serão enterrados. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) fez uma perícia no local e irá investigar o caso.

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar não deu retorno até a publicação desta matéria.