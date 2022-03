Corpo de Gilcemar da Silva, de 47 anos, é enterrado nesta segunda-feira, no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 14/03/2022 17:32

Rio - O corpo de Gilcemir da Silva, 47, foi enterrado na tarde desta segunda-feira, no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio, sob forte comoção. Bastante emocionada, a irmã da vítima, Gilcema da Silva, voltou a pedir por justiça. O morador do Morro do 18, em Água Santa, também na Zona Norte, trabalhava capinando terrenos e podando árvores. Ele foi baleado na cabeça durante uma confraternização na Rua Silva Braga , na comunidade onde morava.