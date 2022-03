Gilcemir da Silva, de 47 anos, trabalhava capinando terrenos e podando árvores, segundo os familiares - Reprodução TV Globo

Gilcemir da Silva, de 47 anos, trabalhava capinando terrenos e podando árvores, segundo os familiaresReprodução TV Globo

Publicado 14/03/2022 07:54

Rio - Um morador morreu após ser baleado durante um tiroteio entre PMs do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e criminosos no Morro do Dezoito, em Água Santa, na Zona Norte do Rio, na madrugada deste domingo. Gilcemir da Silva, de 47 anos, estava numa festa de família quando foi atingido no rosto. Segundo eles, a vítima trabalhava capinando terrenos e podando árvores.

De acordo com o 'Bom Dia Rio', da TV Globo, Gilcemir estava em uma confraternização em um trailer próximo da casa da irmã, na Rua Silva Braga. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu.



Jucélio da Silva, irmão da vítima, afirmou que tentaram se proteger ao escutar o barulho dos tiros, mas quando cessou fogo, eles viram Gilcemir ferido no chão.



"A gente estava em frente ao comércio dela, normal, uma confraternização de final de semana. Foi sábado, uma hora. Daqui a pouco começou a dar um tiroteio do nada. Todo mundo correu para se abrigar. Quando o tiroteio deu uma parada, a gente veio para o lado de fora, que tinha pessoas gritando. Foi aí que a gente viu que o nosso irmão faleceu", disse Jucélio, que ainda informou que haviam muitos policiais na área.

"Aquela operação foi do nada, aquela operação que teve. Porque apareceu mais de 40 policiais, então para mim aquilo já é uma operação ali", disse o irmão de Gilcemir.

Neste domingo, os traficantes mandaram fechar o comércio na Rua Torres de Oliveira e em parte da Rua Clarimundo de Mello, em Piedade.

Em nota, a Polícia Militar informou que, na madrugada deste domingo, segundo o comando do Bope, a equipe da unidade que estava em patrulhamento no Morro do Dezoito relatou ter sido atacada a tiros por homens armados no local. "Cessados os disparos, os policiais localizaram uma pistola e farta quantidade de material entorpecente. Em seguida, um indivíduo ferido por disparo de arma de fogo foi encontrado na Rua Silva Braga e socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier", afirmou.

"Nesta ação foram apreendidos uma pistola 9mm, 1 carregador de pistola, 3 telefones celulares, 1 rádio comunicador e material entorpecente: 103 invólucros de cocaína, 12 frascos de vidro de loló, 58 invólucros de maconha, R$ 60 em espécie. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital", acrescentou a PM em nota.

A Polícia Civil disse que a ocorrência está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). As investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias da morte.

Ainda não há informações sobre a data e o local do enterro de Gilcemir.