Aluizio Moisés e Thiago se passavam por policiais civis para praticar extorsão - Reprodução/TV Globo

Publicado 14/03/2022 08:46 | Atualizado 14/03/2022 09:12

Rio - Dois criminosos foram presos nesta segunda-feira (14), durante uma operação da Polícia Civil, acusados de se passarem por policiais civis para extorquir empresários de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Agentes da 76ª DP (Niterói) cumpriram dois mandados de prisão contra Aluizio Moisés de Sá Monteiro, o MC Moisés, da dupla "Moisés e Pinho", famosa pelo "Rap da Vila Ipiranga", na década de 1990, e o policial militar Thiago César de Abreu Silva.

O ex-MC foi preso em casa, em Ponta Negra, distrito de Maricá. Já o policial militar foi preso na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha, na Zona Sul do Rio, onde é lotado, pela Corregedoria da Polícia Militar. A distrital ainda pretende cumprir mandados de busca e apreensão em Niterói e Maricá, além de Saquarema, na Região dos Lagos.

As investigações começaram depois que dois empresários denunciaram que Thiago e Aluizio se apresentaram em um escritório de empréstimos consignados, no Centro de Niterói, como policiais civis e estavam com mandados de prisão contra os donos da empresa. Eles pediram R$ 40 mil para não levar as vítimas presas, mas chegaram ao acordo de receber R$ 20 mil.

Desconfiados, os empresários decidiram não fazer o pagamento e passaram a receber ligações com ameaças. As vítimas então decidiram denunciar o caso na 76ª DP. Os investigados responderão pelos crimes de extorsão com penas que podem chegar a 15 anos de prisão. Ainda não se sabe se a dupla fez mais vítimas.