Policiais estão desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, no Morro da Formiga - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 14/03/2022 07:04 | Atualizado 14/03/2022 09:49

Rio - Uma pessoa morreu durante confronto com policiais militares, nesta segunda-feira, no Morro da Formiga, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizam uma operação na comunidade desde as primeiras horas da manhã. Segundo relatos de moradores, houve intenso tiroteio com a chegada dos militares.

A corporação informou que as equipes foram atacadas a tiros por criminosos armados e houve confronto. Na ação, uma pessoa foi baleada e socorrida ao Hospital Federal do Andaraí (HFA), mas não resistiu. Os policiais apreenderam uma pistola. Também há presença do Batalhão de Ações com Cães (BAC) no interior da comunidade.

"Que Deus proteja todos moradores do Morro da Formiga. A bala tá solta", disse uma pessoa no Twitter. "Cuidado com a bala perdida", alertou mais um.

Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões. A ocorrência está sendo registrada na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Onda de violência