Material apreendido durante operação da PM na Zona Norte - Reprodução de vídeo

Material apreendido durante operação da PM na Zona NorteReprodução de vídeo

Publicado 14/03/2022 10:33

Rio - Policiais militares do 16ºBPM (Olaria) realiza, na manhã desta segunda-feira, uma operação nas comunidades Furquim Mendes e Dique, em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio. Até o momento, um criminoso morreu e outros dois foram presos. De acordo com a corporação, o objetivo da ação é combater os roubos de cargas e automóveis na região.

A PM informou que os policiais foram atacados por um grupo de criminosos e houve confronto. Após estabilizar o terreno, os militares encontraram um suspeito que foi atingido e o socorreram ao Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha, mas não resistiu.

Com eles, foram apreendidos duas pistolas calibre 9mm, uma pistola calibre 45, uma granada defensiva, um rádio comunicador, uma motocicleta roubada e material entorpecente a ser contabilizado. A ocorrência ainda está em andamento.