PMs apreenderam fuzil, granada e drogas - Divulgação/Polícia Militar

PMs apreenderam fuzil, granada e drogasDivulgação/Polícia Militar

Publicado 14/03/2022 10:34

Rio - Dois criminosos morreram, na madrugada desta segunda-feira (14), durante um confronto com policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) que patrulhavam a região de Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio. Após a troca de tiros, os PMs encontraram a dupla ferida. Eles foram socorridos para o Hospital Estadual Carlos Chagas (HECC), no mesmo bairro, mas não resistiram. Na ação, a Polícia Militar apreendeu um fuzil AR 10, calibre 7.62, uma granada e drogas.