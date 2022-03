O prédio conta com cinco andares, 56 apartamentos e cobertura - Divulgação

Publicado 14/03/2022 09:49 | Atualizado 14/03/2022 09:53

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco) realizam uma operação para demolição de um prédio irregular no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira (14).



O imóvel, localizado na Rua DW, conta com cinco andares, 56 apartamentos e cobertura e foi construído sem nenhuma autorização ou licenciamento dos órgãos municipais e é ilegalizável. A construção do prédio custou cerca de R$ 15 milhões e, com as vendas dos apartamentos, que já estavam sendo negociadas, os responsáveis faturariam entre R$ 25 e R$ 30 milhões, podendo chegar ao dobro do valor gasto.