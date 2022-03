Policiais militares recuperaram arma utilizada por bandidos e pertences da vítima - reprodução

Rio - Uma mulher, de 20 anos, foi baleada durante um assalto, na tarde desta segunda-feira (14), na Gávea, Zona Sul do Rio. Segundo policiais do 23º BPM (Leblon), equipes estavam em patrulhamento pela Praça Santos Dumont, quando ouviram sons de tiros. Os bandidos tentaram escapar e houve perseguição, de quase um quilômetro e meio, até a Lagoa Rodrigo de Freitas. A dupla foi presa em frente ao colégio Aplicação da UFRJ próximo à Paróquia São José da Lagoa.



De acordo com policiais militares, os bandidos estavam em um Renault Sandero. O veículo, porém, foi abordado pelos PMs.

A mulher foi atingida no ombro direito e foi levada pelos policiais militares para o Hospital Municipal Miguel Couto, no mesmo bairro. A direção do hospital informou que o quadro da paciente é estável.

Com a dupla, os policiais encontraram três telefones celulares e uma pistola 9 milímetros com numeração raspada. O registro do caso foi feito na 15ª DP (Gávea), mas será investigado pela 12ª DP (Copacabana).

De acordo com levantamento do Instituto Fogo Cruzado, em quase seis anos, 871 mulheres foram baleadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Destas, 321 das vítimas não resistiram e morreram. Em média, 13 mulheres foram baleadas por mês.

Das 871 baleadas desde que o Fogo Cruzado passou a operar na Região Metropolitana do Rio, em julho de 2016, 122 delas foram atingidas quando estavam dentro de casa – 64 morreram e 58 ficaram feridas.