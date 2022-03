Policiais civis da DRF prenderam, nesta segunda-feira (14/03), o chefe de uma das maiores quadrilhas que aplicam o golpe do crédito consignado. - Divulgação

Publicado 14/03/2022 19:49

Rio - Um homem apontado como chefe de uma das maiores quadrilhas de golpe do crédito consignado foi preso, nesta segunda-feira, em Niterói. Ele foi encontrado em Itaipu por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) após dados de monitoramento. As investigações apontam que o grupo criminoso chefiado por ele chegou a roubar quase R$ 1 milhão. A identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia.

As principais vítimas do grupo eram servidores aposentados e pensionistas. Eles prometiam diversas vantagens financeiras para os que contratassem os serviços da empresa, como a redução das parcelas dos empréstimos consignados a partir da suposta contratação de instituições, que eles diziam ser parceiras.

As vítimas eram induzidas a assinar contratos em branco para que os criminosos pedissem a liberação de um novo empréstimo, refinanciamento ou a portabilidade das dívidas. Com isso, os pensionistas e aposentados adquiriam um novo compromisso financeiro.



Além disso, em outros casos, os integrantes prometiam rendimentos altos às vítimas. Isso fazia com que elas pegassem empréstimos e depositassem os valores na conta da empresa que pertencia aos criminosos. No início, eles pagavam 10% do montante, mas logo interrompiam os repasses.

Um mandado de prisão foi cumprido contra o suspeito, que já tem 47 anotações criminais. O caso foi registrado na Delegacia de Roubos e Furtos.