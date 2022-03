Acidente de trânsito termina com confusão envolvendo oficial da PM. Caso foi registrado na 16ªDP - Divulgação

Publicado 14/03/2022 18:13 | Atualizado 14/03/2022 20:19

Rio-Um oficial da Polícia Militar e a mulher dele se envolveram em um acidente de trânsito, na Barra da Tijuca, que deixou uma criança ferida no último sábado (12). O Corpo de Bombeiros foi chamado e o acidente terminou em desentendimento entre os agentes dos Bombeiros e o policial militar e a mulher dele.



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes) foi acionada para verificar uma ocorrência de acidente de trânsito entre dois automóveis, na Avenida do Pepê. Na colisão, uma criança ficou ferida e foi socorrida ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde recebeu atendimento.



O PM e a mulher dele foram levados à 16ªDP (Barra da Tijuca) e a perícia foi acionada. “A conduta do Policial militar envolvido está em apuração na 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (2ªDPJM), da Corregedoria da Corporação.”, informa nota da Polícia Militar.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o militar da instituição foi verbalmente agredido pela condutora de um dos veículos. O bombeiro deu voz de prisão à mulher por desacato à autoridade. Ele prestou depoimento na 16ª DP. A Corregedoria da corporação acompanha o caso.