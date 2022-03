Livros infantis serviam como disfarce para transporte de drogas por passageira descoberta no Aeroporto Tom Jobim, na Ilha do Governador no último domingo (13/03) - Foto: Divulgação / PF

Livros infantis serviam como disfarce para transporte de drogas por passageira descoberta no Aeroporto Tom Jobim, na Ilha do Governador no último domingo (13/03)Foto: Divulgação / PF

Publicado 14/03/2022 17:01 | Atualizado 14/03/2022 17:38

Rio - Uma mulher não identificada foi presa, neste domingo (13), no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, depois de tentar embarcar transportando drogas escondidas em livros infantis em viagem com destino para a França e escala em Portugal.

De acordo com a Polícia Federal, os agentes ao checarem as malas dos passageiros antes do embarque num procedimento padrão, localizaram os entorpecentes dentro da mala da passageira que carregava livros infantis e num fundo falso da mesma mala, foram encontrados 7 kg de cocaína com a mulher, que é natural do município de Tambaú, em São Paulo.

Presa em flagrante, ela foi levada para a Superintendência Regional da PF,onde o caso foi registrado como tráfico internacional de drogas.