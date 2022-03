A obra completa no local durou 90 dias - Prefeitura do Rio / Divulgação

A obra completa no local durou 90 diasPrefeitura do Rio / Divulgação

Publicado 14/03/2022 15:35

Rio - O Mirante do Leblon, na Praia do Leblon, Zona Sul do Rio, foi entregue revitalizado neste fim de semana pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, Jorge Arraes, e pelo Subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle.



A obra completa no local durou 90 dias. O ponto turístico com sua vista privilegiada da costa e a visão de toda a orla dos bairros de Leblon, Ipanema e São Conrado, foi reaberto para ser aproveitado pelos visitantes.



O local, que estava bastante degradado, teve as madeiras para acesso às vigas de concreto de sustentação retiradas e também a demolição de vigas que estavam em avançado estado de corrosão. Além disso, o mirante recebeu nova armadura, formas e concretagem das vigas recolocação do piso, do guarda-corpo de madeira e também os serviços de acabamento com uma nova pintura.