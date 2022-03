Familiares e amigos de Gilcemir da Silva fazem protesto contra a morte do morador em Piedade, na Zona Norte do Rio - Fabio Costa/Agencia O DIA

Publicado 14/03/2022 14:24 | Atualizado 14/03/2022 15:25

Rio - Familiares e amigos de Gilcemir da Silva, 47 anos, fazem um protesto na Rua Oliveira Torres, em Piedade, na Zona Norte do Rio, na tarde desta segunda-feira (14), pedindo justiça pela morte do morador , baleado no Morro do Dezoito, em Água Santa, na madrugada deste domingo (13). Segurando cartazes com dizeres: "Chega de tanta morte, queremos paz" e "Não teve confronto, o Bope entrou atirando", manifestantes criticaram a ação dos policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na região.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando o caso e a Polícia Militar instaurou um inquérito policial para averiguar os fatos.

A vítima estava em uma confraternização de família na Rua Silva Braga quando foi atingida no rosto. Segundo a irmã do homem, Gilcema da Silva, que também estava no local no momento dos tiros, ele tentou ainda caminhar até em casa para pedir socorro à esposa, mas não resistiu e morreu.

"Além deles terem matado meu irmão, eles também poderiam ter me matado e os amigos que estavam tomando cerveja no meu comércio. A casa da vizinha da frente está toda furada, não é justo o que eles fizeram, precisam pagar por isso", disse.

Gilcema definiu o irmão como um homem trabalhador e guerreiro. "A gente nunca foi envolvido com nada, somos 'cria' daqui. Sempre trabalhamos honestamente, eu tenho comércio aqui há anos, nunca tive envolvimento com nada. Eles entraram na comunidade atirando, não teve troca de tiros, não teve nada", afirmou a irmã.

Protesto na Linha Amarela

Um outro protesto aconteceu na Linha Amarela, sentido Barra , na altura do túnel da Covanca, pela morte do morador. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver homens com os rostos cobertos atirando caixas e pedras na via e um grande congestionamento que se formou com a interdição. A pista só foi liberada por volta das 12h40, quando o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foi acionado. Com a chegada da Polícia Militar no local, os manifestantes fugiram em direção ao Morro do Dezoito. As equipes continuam na Linha Amarela. Confira.

O corpo de Gilcemir será enterrado às 16h desta segunda-feira, no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio.

Versão da Polícia

De acordo com a Polícia Militar, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) tem atuado desde a última quinta-feira (10) no Morro do Dezoito a fim de estabilizar a região por conta dos recorrentes confrontos entre criminosos rivais daquela localidade e do Morro do Fubá.



Na madrugada deste domingo (13), uma equipe da unidade, em patrulhamento na Comunidade Morro do Dezoito, relatou ter sido atacada a tiros por homens armados na localidade. Cessados os disparos, uma pistola e farta quantidade de material entorpecente foram encontrados. Um homem baleado foi encontrado na Rua Silva Braga e socorrido por policiais ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu.



Na ação ainda foram apreendidos 1 carregador de pistola, 3 telefones celulares, 1 rádio comunicador e R$ 60,00 em espécie.