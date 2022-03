Manifestantes fugiram em direção ao Morro do Dezoito - Reprodução/Redes Sociais

Manifestantes fugiram em direção ao Morro do DezoitoReprodução/Redes Sociais

Publicado 14/03/2022 13:36 | Atualizado 14/03/2022 13:39

Rio - A Linha Amarela foi parcialmente interditada no início da tarde desta segunda-feira (14), no sentido Barra, na altura do túnel da Covanca, por manifestantes que atearam fogo em objetos na via em protesto pela morte de Gilcemir da Silva, de 47 anos. O homem morreu na madrugada do último domingo (13) após ser baleado no rosto durante um tiroteio entre bandidos e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), no Morro do Dezoito, em Água Santa, na Zona Norte do Rio.



Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver homens com os rostos cobertos atirando caixas e pedras na via e um grande congestionamento que se formou com a interdição. A pista só foi liberada por volta das 12h40, quando o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foi acionado. Com a chegada da Polícia Militar no local, os manifestantes fugiram em direção ao Morro do Dezoito. As equipes continuam na Linha Amarela. Confira.