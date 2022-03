João de Orleans e Bragança, descendente da Imperatriz, participou da inauguração - Divulgação / Redes sociais

Publicado 14/03/2022 14:27 | Atualizado 14/03/2022 15:22

Rio - Um busto da imperatriz Teresa Cristina foi inaugurado, na manhã desta segunda-feira (14), no Centro do Rio. O monumento foi confeccionado por Gianguido Bonfanti, doado pelo Consulado da Itália e instalado na Praça Itália. No mesmo local, um outro busto de bronze da imperatriz tinha sido furtado integralmente em janeiro de 2019. Na inauguração, estiveram a secretária municipal de Conservação, Anna Laura Secco, o cônsul da Itália Paolo Miraglia e João de Orleans e Bragança, descendente da homenageada.

Teresa Cristina Bourbon-Duas Sicílias nasceu no dia 14 de março de 1822, em Nápoles, no Reino das Duas Sicílias, que faz parte da atual Itália. Sendo assim, ela completaria 200 anos nesta segunda, dia da inauguração.

Filha do rei Francisco I das Duas Sicílias e da rainha consorte Maria Isabel de Bourbon, Teresa Cristina casou com Dom Pedro II em 1842, se tornando imperatriz do Brasil. Com a Proclamação da República em 1889, ela foi exilada para Porto, Portugal, onde morreu em dezembro do mesmo ano.

Teresa Cristina foi representada por Letícia Sabatella na novela "Nos Tempos do Imperador", exibida pela TV Globo em 2021. Além disso, a imperatriz é homenageada no nome do município de Teresópolis, na Região Serrana do Rio. Logo na entrada, há uma estátua que retrata Teresa Cristina.