Delegacia localizada na Lapa, Centro do Rio para onde o homem e a mulher trans presos por agressão foram encaminhados - Foto: Agência O Dia / 5ª DP

Delegacia localizada na Lapa, Centro do Rio para onde o homem e a mulher trans presos por agressão foram encaminhadosFoto: Agência O Dia / 5ª DP

Publicado 14/03/2022 15:13 | Atualizado 14/03/2022 15:15

Rio - Guardas municipais do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prenderam, neste domingo (13), um homem de 33 anos e uma mulher trans de 20 após dois casos de agressão no Centro do Rio. Os presos, ainda não identificados, foram flagrados agredindo, respectivamente, uma mulher trans de 35 anos e uma mulher de 32.

Pela manhã, os guardas foram acionados por uma ciclista, que relatou a agressão de um homem a uma mulher transsexual. Ao se aproximarem do local, na Rua Uruguaiana, os agentes prenderam o agressor e o conduziram para a 5ª DP (Centro), onde ele foi autuado por lesão corporal.

Por volta de 12h, agentes da mesma equipe fizeram outro flagrante de violência, dessa vez em um bar na Rua da Lapa. No local, os GMs encontraram uma mulher caída no chão, agredida por uma mulher trans após uma discussão. A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar (HMSA), também no Centro, e em seguida as duas foram levadas à 5ª DP, onde o caso também foi registrado como lesão corporal.