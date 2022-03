Polícia Civil prendeu dois homens ligados ao tráfico de drogas no Amapá - Divulgação

Publicado 14/03/2022 13:55 | Atualizado 14/03/2022 15:20

Rio - Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) prenderam dois homens apontados como líderes de uma facção criminosa do estado do Amapá. Eles foram capturados no Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio. A ação contou com o apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e da Polícia Civil do Amapá. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.De acordo com as investigações, um deles é o responsável por expedir ordens de execução de traficantes rivais, de integrantes da mesma facção e de outros desafetos. O outro é o elo entre a quadrilha e um grupo criminoso do Rio de Janeiro.Segundo os agentes, as investigações apontaram, ainda, uma possível unificação entre duas organizações criminosas do Amapá para fortalecer a aliança com a facção do Rio, por meio de intercâmbio de práticas criminosas e de compra de drogas e armamentos na fronteira da Região Norte do país. Inclusive, essa nova quadrilha utilizaria como símbolo a bandeira de Israel, evidenciando a influência do criminoso conhecido como "Peixão", chefe do tráfico de drogas em Parada de Lucas, Vigário Geral e Cordovil, também denominado como "Complexo de Israel".