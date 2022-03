Lei também prevê campanhas de conscientização sobre métodos de prevenção da doença - Fernando Silva/Divulgação

Publicado 14/03/2022 14:26 | Atualizado 14/03/2022 14:27

Rio - O Programa Estadual de Vacinação contra o HPV será estendido à população do sexo masculino. A lei, proposta pelo deputado Átila Nunes (MDB) e sancionada pelo Governo do Estado, foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (14) e divulgada pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Atualmente, o programa beneficia, preferencialmente, pessoas do sexo feminino que ainda não tenham vida sexual ativa. A atualização da norma complementa a Lei 6.060/11 e busca atender também os homens.

A lei, que deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo, determina que o Governo Estadual deve realizar uma campanha anual de vacinação nas escolas da rede estadual e nas unidades socioeducativas.

Além disso, o Estado deve produzir material para informar a população jovem sobre a importância da vacina e as formas de prevenção da doença. Campanhas e convênios com instituições públicas também devem acontecer, com o objetivo de promover programas educativos e levantar dados sobre a cobertura e aceitação da vacina.