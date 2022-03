O novo terreno do colégio foi comprado através do repasse de R$ 26 milhões de reais feito pela Alerj à Uerj - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - A nova sede do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira do Colégio de Aplicação da Universidade Estadual do Rio (CAp-Uerj) foi inaugurada na manhã desta segunda-feira (14), na rua Barão de Itapagipe, no Rio Comprido, Zona Norte da cidade. O imóvel, anteriormente parte do Instituto Padre Leonardo Carrescia, passou por diversas reformas para estar pronto em comemoração aos 65 anos do CAp-Uerj. Os alunos já frequentam o local desde o retorno das aulas presenciais no dia 16 de fevereiro. O governador Claudio Castro esteve presente na cerimônia.



"Um tempo onde a gente consegue um trabalho de muita união, um trabalho de muita troca para ver a Uerj voltar aos seus melhores dias. Aqui não tem matiz ideológica, aqui tem acreditar na Uerj como mudança de vida das pessoas. Eu não tenho dúvida de que quem entra tanto no CAp quanto na universidade em si tem uma possibilidade real de mudança de vida", declarou Castro, na inauguração. O deputado André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), também compareceu ao evento.



O novo terreno do colégio foi comprado através do repasse de R$ 26 milhões de reais feito pela Alerj à Uerj. A área tem cerca de 7 mil metros quadrados no total, quase o dobro do prédio anterior. A estrutura conta com quarenta e sete salas de aulas, quatro laboratórios, uma biblioteca, quatro quadras poliesportivas e um restaurante para os alunos e funcionários.



Muitos responsáveis, como Roberta Batista, mãe de Arthur Batista, aluno do 4º ano do Ensino Fundamental, ficaram empolgados com a mudança de endereço do CAp-Uerj. Ela relata sobre os pedidos feitos há anos por um novo local. "Era uma luta travada para que se adquirisse uma nova sede, porque a sede antiga da Santa Alexandrina não era própria para uma escola. Era um hospital antigo desativado, então a estrutura era muito ruim, precária. Tanto de espaço quanto de estrutura predial mesmo. Então, essa foi uma luta travada durante muito tempo e a notícia da compra do Carrescia foi de muita felicidade", contou.



Nesta nova estrutura, os estudantes do CAp recebem diariamente refeições no restaurante do local, o que não era ofertado antes. "Embora seja uma escola pública, uma escola pública da Uerj, não tinha até então alimentação oferecida para os alunos. Foi outra batalha travada durante muitos anos", relembrou Roberta.

No entanto, o retorno presencial ainda na fase de obras trouxe um problema: o fornecimento de energia elétrica insuficiente para que fosse feita a instalação de ar-condicionado e ventiladores. Alunos e professores relataram ao DIA a dificuldade de utilizar máscara durante as aulas por conta do calor intenso. Segundo a Associação de Pais e Professores, a solicitação de manutenção do local foi encaminhada à Light e o colégio aguarda uma resolução do caso.



Nalva da Silva, mãe de Débora Vitória, aluna do 2º ano do Ensino Médio, se mostrou igualmente animada com a inauguração. Para a responsável, a medida vai impactar positivamente a vida da comunidade estudantil do colégio. "É uma grande conquista de toda a comunidade capiana. O prédio está se adequando, ainda está passando por obras em alguns espaços. Mas é uma nova conquista. Estou feliz com essa nova mudança", comentou Nalva. Sua filha entrou em 2018 no CAp e, agora, a menina descreve para a mãe as melhorias presentes no dia a dia do novo prédio. "Já foram dois anos em casa, os alunos precisam disso", pontuou.



