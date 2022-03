Vítima está internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro - Reprodução / Prefeitura

Rio - Maria de Lourdes Paraizo foi baleada, na noite deste sábado (12), após sofrer uma tentativa de assalto que terminou em uma troca de tiros entre um policial e criminosos. O confronto aconteceu na Rua Leocádio Figueiredo, em Guadalupe, Zona Norte do Rio. O estado de saúde da vítima é estável.

Segundo a Polícia Militar, um militar de folga trafegava pela região, na altura do Shopping Jardim Guadalupe, quando presenciou a tentativa de assalto e reagiu. No tiroteio, Maria foi atingida e socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Os bandidos conseguiram fugir.

Ainda segundo a corporação, uma equipe do 41º BPM (Irajá) foi acionada e a ocorrência foi registrada 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).

A mulher foi encaminhada inicialmente ao Hospital Estadual Albert Schweitzer (HEAS), em Realengo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ela foi transferida ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e seu estado de saúde é estável.