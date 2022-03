Grande quantidade de drogas, um revólver e um rádio transmissor foram apreendidos - Reprodução

Publicado 14/03/2022 13:16

Rio - Um policial militar foi baleado na perna na manhã desta segunda-feira (14) durante uma operação no Complexo do Anaia, no bairro de Santa Izabel, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Um criminoso também se feriu. Ambos foram socorridos para o Hospital Estadual Alberto Torres, na mesma cidade.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM se deslocava pela Estrada Engenho Novo quando se depararam com criminosos fortemente armados, que começaram com os ataques. Houve confronto.



O estado de saúde do agente e do suspeito ainda é desconhecido. Na ação, um revólver, drogas e um rádio comunicador foram apreendidos. A operação está em andamento.