Guarda Municipal de Mangaratiba encontra artefato semelhante a bomba em Itacuruçá Divulgação

Publicado 14/03/2022 16:01

Rio - A presença de uma suposta bomba em Itacuruçá, Mangaratiba, assustou quem passava pela região na manhã desta segunda-feira (14). De acordo com a Prefeitura de Mangaratiba, a Guarda Municipal encontrou um artefato, semelhante a uma dinamite, que foi deixado próximo ao cais de Itacuruçá. Os agentes precisaram isolar o local.



Segundo a Polícia Civil, o Esquadrão Antibombas foi acionado para verificar a ocorrência e retirou o simulacro de artefato, que não era explosivo. "Todos os protocolos de segurança foram seguidos para remoção do objeto", diz nota da Polícia Civil. O caso foi registrado na 165ª DP (Mangaratiba).



Ainda conforme a prefeitura, o artefato estava com o cilindro vazio e foi encaminhado à delegacia. A via, que chegou a ser interditada, já está liberada.