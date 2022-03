Rock in Rio volta à capital fluminense este ano, após adiamento em 2021, por conta da pandemia de covid-19 - Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Rio - O Rock in Rio se tornou Patrimônio Cultural Imaterial do estado do Rio de Janeiro. O projeto de Lei que dá o título ao festival de música foi sancionado pelo governador Cláudio Castro e publicado em edição extraordinária do Diário Oficial nesta quarta-feira (16). Ao todo, oito edições já aconteceram na capital fluminense, sendo a primeira delas em 1985, depois em 1991, 2001, 2011, 2013, 2015, 2017 e 2019.

O evento se tornou parte do calendário carioca e atrai milhares de turistas brasileiros e de outros países, colaborando com turismo e a economia local. Grandes artistas do cenário musical nacional e internacional já se apresentaram nos palcos da Cidade do Rock. Sucessos como Queen, Metallica, AC/DC, Slipknot, Red Hot Chili Peppers, Barão Vermelho, Titãs, Os Paralamas do Sucesso e Cássia Eller já arrastaram multidões para evento, que não teve só bandas de rock em seu repertório. Artistas como Carlinhos Brown, Sandy e Júnior, Anitta, além de Beyoncé, Rihanna, Katy Perry, Britney Spears e Maroon 5 também marcaram presença no festival.



"Ao trazer artistas nacionais e internacionais que são ícones de diferentes estilos e gerações, o Rock In Rio demonstra sua relevância para a cultura e, além disso, ainda estimula a nossa economia. A lei reconhece a importância que o festival tem para o Estado", afirmou o governador do Rio. A medida foi proposta pela deputada Alana Passos (PSL).



Com o sucesso, o festival foi exportado para outros países, sempre levando o nome do Rio em sua marca. Ao longo dos anos, foram realizadas oito edições em Lisboa, Portugal; três em Madri, na Espanha; e uma em Las Vegas, nos Estados Unidos. Por conta da pandemia de covid-19, o Rock in Rio que aconteceria em 2021 na capital fluminense precisou ser adiado. O evento ocorrerá este ano, nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, na Cidade do Rock, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade.



No Palco Mundo, o principal do festival, estão confirmadas apresentações de Iron Maiden; Dream Theather; Megadeth; Sepultura com a Orquestra Sinfônica Brasileira; Post Malone; Marshmello; Jason Derulo; Alok; Justin Bieber; Demi Lovato; Migos; Iza; Guns N' Roses; Maneskin; The Offspring; Green Day; CPM22; Fall Out Boy; Billy Idol; Capital Inicial; Coldplay; Camila Cabello; Bastille; Djavan; Dua Lipa; Mega Thee Stallion; Rita Ora e Ivete Sangalo.



Outros palcos do evento terão shows de Avril Lavigne, Gloria Groove, Racionais, Duda Beat, Ludmilla, além de uma apresentação em homenagem à Elza Soares. A venda de ingressos começa no dia 5 de abril, às 19h, em rockinrio.ingresso.com. A entrada custa R$ 625 e a meia R$312,50. Menores de 16 anos só podem entrar no festival acompanhados de responsáveis.