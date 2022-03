"Conquistamos muitos avanços logísticos, tecnológicos e de pessoal. E os resultados estão aí, com instrumentos de controle de pesquisa que comprovam isso. A Operação Lei Seca é uma política pública focada em salvar vidas, fazer prevenções de trânsito e melhorar a qualidade viária do cidadão fluminense", ressaltou o superintendente da Lei Seca, tenente-coronel PM Fábio Pinho - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 17/03/2022 14:37 | Atualizado 17/03/2022 14:49

Rio - O governador Cláudio Castro anunciou, nesta quinta-feira (17), durante uma solenidade no Centro do Rio em comemoração ao aniversário de 13 anos da Operação Lei Seca, que vai dobrar o efetivo da ação — hoje com 15 equipes, para 30. Também foi anunciada a ampliação da frota das equipes com seis vans e oito motocicletas novas e a presença de câmeras portáteis no uniforme dos agentes.



"O grande intuito da Operação Lei Seca é atuar de forma educacional e preventiva para incentivar as pessoas a não ingerirem bebida alcoólica ao dirigir. É uma ação que salva vidas. Outro ponto importante é o fato de a Polícia Militar estar nas ruas, o que certamente ajuda na segurança pública", disse Castro durante a solenidade.

A Operação Lei Seca contabilizou em 13 anos, de acordo com dados do governo, cerca de 3 milhões de abordagens, além de mais de 28 mil blitzes realizadas em todo o estado e 200 mil motoristas flagrados enquanto dirigiam alcoolizados. Foram realizadas mais de 20 mil ações de conscientização nas ruas, eventos, bares e restaurantes, assim como palestras em escolas, universidades e empresas de todo o estado. A equipe possui pessoas com deficiência (PCDs), vítimas de acidentes de trânsito provocados pela mistura de álcool e direção.



Segundo levantamento do Dossiê de Trânsito, feito pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), comparando os mesmos períodos dos anos de 2019 e 2021, houve redução de 40% no número de vítimas fatais e não fatais em acidentes de trânsito no Estado do Rio.



"Neste aniversário ganhamos muitos presentes: mais efetivo e aumento da frota. Assim, poderemos atuar em mais locais e salvar ainda mais vidas. Conquistamos muitos avanços logísticos, tecnológicos e de pessoal. E os resultados estão aí, com instrumentos de controle de pesquisa que comprovam isso. A Operação Lei Seca é uma política pública focada em salvar vidas, fazer prevenções de trânsito e melhorar a qualidade viária do cidadão fluminense", ressaltou o superintendente da Lei Seca, tenente-coronel PM Fábio Pinho.