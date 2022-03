Governador Claudio Castro participou do evento no Morro da Baiana que anuncia o inicio das obras no Teleférico do Complexo do Alemão, zona norte do Rio. Na foto, o péssimo estado de conservação da Estação do teleférico Baiana - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 18/03/2022 13:49 | Atualizado 18/03/2022 14:26

Rio - Parado desde outubro de 2016, o Teleférico do Alemão deve voltar a funcionar em 2023. O anúncio foi feito, na manhã nesta sexta-feira, pelo governador Cláudio Castro e seus secretários de Governo, Ambiente e Infraestrutura em solenidade na estação da Baiana, uma das seis do transporte por gôndolas no complexo de favelas da Zona Norte. As obras para a retomada do serviço custarão um total aproximado de R$ 170 milhões e devem começar já neste sábado, com a reforma das estações.



"Será um teleférico novo aqui. Para que não aconteça mais o que aconteceu de desde 2016 estar parado o teleférico. É uma obra que vem para ficar", declarou o governador Cláudio Castro.

Do total investido no teleférico, R$ 115 milhões irá para a compra de novos equipamentos, modernização e instalação de sistema de comunicação no transporte. Cerca de R$ 36 milhões serão usados na troca dos cabos de aço do transporte e na instalação de sistemas atuais de bilhetagem e o restante, cerca de R$ 18 milhões serão usados na reforma das seis estações, que se deterioram desde o fechamento.



"Aqui está a central de comando, por isso nós escolhemos fazer aqui. É um investimento de R$ 170 milhões, a tecnologia é outra, o eletromecânico é outro", contou o secretário de Infraestrutura, Max Lemos, que também participou do evento. As peças e tecnologia para o teleférico foram comprados com a empresa francesa Poma, que receberá a maior parte do investimento em troca do material.



Durante a sua fala, acompanhado por moradores e lideranças comunitárias da região, o governador Cláudio Castro também falou sobre busca pela credibilidade da administração pública e na estratégia para vencer a desconfiança dos cidadãos.



"Lá atrás, quando assumi ao governo em 2020, nós falávamos em recuperar nosso Estado. Nosso Estado vinha de graves crises, crises financeiras, éticas e morais. Eu disse que a minha primeira missão seria recuperar a credibilidade do nosso estado. A credibilidade ela só vem quando você, na prática, começa a executar aquilo que você promete", pontuou.

Mais tecnológicas

O orçamento para reforma do teleférico prevê a modernização das gôndolas e dos equipamentos que as conduzem, as reformas das seis estações e a troca dos cabos de sustentação do transporte. Atualmente, as 150 cabines do sistema estão guardadas em um a área na estação de Bonsucesso.

A reforma do teleférico faz parte do projeto Pacto-RJ, que fará o investimento de R$ 17 bilhões no Estado. Esses recursos virão da privatização da Cedae. Os R$ 170 milhões empenhados nessa reforma representam 34,2% do orçamento original do teleférico (R$ 496 milhões).