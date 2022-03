Quadrilha especializada em roubo de caixa eletrônico é presa em Duque de Caxias - Reprodução

Publicado 25/03/2022 08:36

Rio - Oito integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de caixa eletrônico foram presos em flagrante, na madrugada desta sexta-feira, em um supermercado de Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A prisão aconteceu após uma ação de inteligência dos agentes da Delegacia de Roubos e Furtos e da 7ªDP (Santa Teresa).De acordo com a Polícia Civil, o grupo estava escondido no Morro da Coroa, no Catumbi, na Região Central do Rio, e saíram para realizar o assalto no estabelecimento. Eles foram presos assim que o local foi arrombado. O caixa não chegou a ser aberto. Dos oito presos, seis são de Santa Catarina e dois, de Itaboraí.