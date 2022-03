Estado já havia anunciado 320 unidades no Complexo do Alemão - Divulgação/Governo do Estado

Estado já havia anunciado 320 unidades no Complexo do AlemãoDivulgação/Governo do Estado

Publicado 25/03/2022 10:32

Rio - O Governo do Estado anunciou, nesta quinta-feira (24), a construção de 175 novas moradias para atender moradores do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. A medida foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial de ontem, uma semana após lançar a licitação para construção de outras 320 unidades habitacionais na região.



Os imóveis serão construídos pela Secretaria de Infraestrutura e Obras (Seinfra), na Avenida Itaóca, nº 1.793, em Inhaúma, com um investimento de R$ 27,7 milhões. A iniciativa faz parte do programa Casa da Gente, desenvolvido pela Subsecretaria de Habitação, com o objetivo de corrigir o déficit habitacional do Estado e reduzir os gastos com o aluguel social. A previsão é que 10 mil unidades sejam contratadas ainda esse ano.



Em seis meses de existência, o projeto já tem prevista a construção de mais de 1,4 mil moradias. Além das unidades no Complexo do Alemão, outras 420 são destinadas à favela do Lixão, em Duque de Caxias, e 40 no bairro Jardim Modelo, em Guapimirim, ambos na Baixada Fluminense. Com investimento total de R$ 6,5 bilhões, o programa contempla a construção de 50 mil unidades habitacionais nos próximos cinco anos.



"Nosso propósito não é apenas construir edifícios e criar assentamentos, mas sim um lar para as famílias que há muito esperam. Esse é um direito de todas as famílias e vamos assegurar que sejam plenamente assistidos", disse o governador Cláudio Castro. "Vamos construir e entregar moradias que priorizem a qualidade de vida, oferecendo à população espaços acolhedores, com alto padrão de qualidade. Vamos construir lares, não apenas disponibilizar um teto", completou o secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos.



Os empreendimentos da Zona Norte terão, no máximo, 250 apartamentos por condomínio e vão contar com portaria, centro comunitário, área de convivência com churrasqueira e playground. O primeiro condomínio terá, ainda, uma academia da Terceira Idade. Segundo o secretário, a proposta é que cada unidade tenha no mínimo 45 metros quadrados, pé-direito mínimo de 2,60 metros, todas com dois quartos e revestimento completo em cerâmica das áreas molhadas.