Rio de Janeiro

Quadrilha especializada em roubo de caixa eletrônico é presa em flagrante em Duque de Caxias

Segundo a polícia, o grupo estava escondido no Morro da Coroa, no Catumbi, e saíram para realizar o assalto no estabelecimento. Dos oito presos, seis são de Santa Catarina e dois, de Itaboraí

Publicado 25/03/2022 08:36 | Atualizado há 52 minutos