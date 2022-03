Jovem foi encontrada morta por uma amiga com quem dividia o imóvel - Reprodução

Publicado 25/03/2022 11:31

Rio - A mulher que dividia casa com a designer de moda Thalissa Nunes Dourado, de 27 anos, que foi morta com um saco plástico na cabeça e com as mãos amarradas nas costas , em Paraty, na Costa Verde do Rio, será indiciada pelo crime de homicídio qualificado. O crime ocorreu na madrugada de 5 de novembro do ano passado. Segundo as investigações concluídas pela Polícia Civil, foram analisadas mais de 16 horas de imagens da câmera de segurança instalada na porta da casa, localizada na Rua Guarapuru, no bairro Caboré.Identificada como Vivian dos Santos Lima Tiburtino, a agente de turismo foi a única que esteve no local nega e envolvimento com o crime. Durante depoimento, ela afirmou que a vítima teria cometido suicídio, mas a hipótese foi descartada pela polícia.A agente de turismo também afirmou para a polícia que, no dia do crime, a vítima teria ido a um bar e voltado para casa com sinais de embriaguez, acompanhada por um casal de amigos. Segundo ela, Thalissa subiu para o quarto sozinha um pouco depois. Ao perceber, já de manhã, que a amiga não teria saído para o trabalho, resolveu acordá-la e encontrou Thalissa já sem vida, foi quando resolveu ligar para uma outra amiga, que acionou o Samu e a polícia.