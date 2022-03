Sala Municipal Baden Powell retorna com concerto da Orquestra Maré do Amanhã e exposição Gentileza - Divulgação

Publicado 25/03/2022 13:38 | Atualizado 25/03/2022 13:41

Rio - Depois de quase dois anos fechada, a Sala Municipal Baden Powell, um dos icônicos redutos da bossa nova em Copacabana, na Zona Sul do Rio, será reaberta na próxima sexta-feira (25). A reinauguração conta com concertos da Orquestra Maré do Amanhã e com a exposição "Gentileza - O Rio do Amanhã". Os ingressos gratuitos devem ser retirados pelo site

Neste fim de semana, haverá uma programação especial e gratuita para comemorar a volta do espaço cultural. Durante os dois dias, a partir das 11h, os visitantes poderão conferir a Exposição “Gentileza - o Rio do amanhã”. No sábado (26), às 18h, a Orquestra Maré do Amanhã realizará seu primeiro concerto no evento. Já no domingo (27), eles voltam a se apresentar às 11h, desta vez com uma releitura do show realizado no Espaço Favela do Rock in Rio, em 2019. A entrada é livre e gratuita durante todo o final de semana.

Palco de atrações de artistas brasileiros e de países como EUA, França, Uruguai e Argentina, a Sala Baden Powell, gerida pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), se destacou por manter, nos últimos anos, uma programação voltada para os idosos. Além disso, o espaço também é utilizado por artistas e agentes culturais como local de ensaios, cursos e oficinas.

O local foi inaugurado em 2000, no lugar do antigo cinema Ricamar, que funcionou de 1958 até 1994. Seu patrono, Baden Powell de Aquino, é considerado um dos maiores violonistas e músicos brasileiros. Para seu retorno, o teatro, que não abria as portas desde o início da pandemia, passou por obras de reparo em estruturas hidráulicas, limpeza, pintura, troca de vidros quebrados e ganhou um novo projeto de comunicação visual.

O projeto de restauração foi executado pela Secretaria Municipal de Cultura por meio do Fomento à Cultura Carioca (FOCA) e da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Segundo o secretário de Cultura Marcus Faustini, a intenção é seguir de portas abertas para atividades propostas por agentes culturais e artistas locais.



Orquestra Maré do Amanhã



A Orquestra Maré do Amanhã é um dos principais projetos sociais de ensino musical do país. A iniciativa já transformou a vida de mais de 4 mil crianças no Complexo da Maré, ensinando música nos espaços de desenvolvimento infantil da região.

O grupo, que venceu o prêmio Profissionais da Música em 2019 e 2021, mantém duas orquestras infantis e uma orquestra infanto-juvenil.



Exposição “Gentileza - O Rio do Amanhã”



O grafite foi o estilo escolhido para ilustrar a cidade maravilhosa no projeto “Gentileza - O Rio do Amanhã”. Vinte artistas criaram telas com referências às pilastras pintadas pelo Profeta Gentileza, no Viaduto do Gasômetro.



A exposição é o resultado de oficinas e workshops com crianças e adolescentes de cinco comunidades do Rio, localizadas na Ilha do Governador, Nova Iguaçu, Cordovil e Vidigal. As artes ficarão expostas na Sala Municipal Baden Powell entre os dias 26/3 e 3/4, gratuitamente, de segunda a sexta, das 10h às 18h.