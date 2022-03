Material apreendido pela PM - Divulgação

Publicado 25/03/2022 13:12

Rio - Policiais militares do 18ºBPM (Jacarepaguá) impediram um roubo de carro na noite desta quinta-feira, na Estrada da Boiúna, na Taquara, Zona Oeste do Rio. Após troca de tiros, um criminoso foi baleado e morreu. Os agentes conseguiram recuperar dois veículos e apreenderam armas e bloqueadores de sinal de rastreador.

De acordo com a corporação, policiais estavam em patrulhamento, quando se depararam com ocupantes de um carro praticando roubo. Ao avistarem a viatura, os suspeitos que estavam no veículo atiraram contra os agentes, que revidaram.

Ainda segundo a PM, os suspeitos iniciaram fuga abandonando dois carros na via, os quais foram recuperados. Após buscas, um criminoso foi encontrado ferido e houve apreensão de um revólver calibre 38. Dentro de um dos veículos, foram localizados e apreendidos um simulacro de fuzil e dois bloqueadores de sinal de rastreador. O socorro foi feito ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas ele não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência foi encaminhada para a 32ª DP (Taquara). Uma vítima de roubo também foi conduzida para a delegacia.