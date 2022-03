O concurso de fotografias "Olhos de Ver – Edição Olhos de Reviver Centro", é gratuito e valorizar a Região do Centro da cidade, participantes poderão enviar material até o dia 29/04 - Foto: Divulgação / Alexandre Macieira - Prefeitura do Rio

Publicado 25/03/2022 14:54

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), informou nesta sexta-feira (25), que irá prorrogar o concurso de fotografias 'Olhos de Ver – Edição Olhos de Reviver Centro'. O concurso é gratuito e aberto a toda a população e cada participante poderá enviar suas fotografias até o dia 29 de abril.



Segundo o IRPH, que criou e coordena o concurso, o objetivo é fortalecer o relacionamento dos cariocas com o patrimônio da cidade que possui atualmente um plano de ações que visam a recuperação, conservação e ordenamento do espaço público, organizado pelo Grupo de Trabalho de Requalificação do Centro do Rio de Janeiro, coordenado pelo IRPH.



Saiba como participar



O IRPH informou que os participantes deverão observar algumas regras: