Foram apreendidos 296 tabletes de maconha na ação - Divulgação/PCERJ

Publicado 25/03/2022 13:52 | Atualizado 25/03/2022 14:16

Rio - Um traficante de São Paulo de 27 anos foi preso nesta quinta-feira (25) com quase 250 kg de maconha na mala do carro, em Seropédica, na BR-116, no km 207. A prisão foi realizada em uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Civil, após uma equipe da PRF realizar a abordagem do veículo, um Ford Fiesta, o suspeito tentou fugir, mas foi preso em flagrante. Com ele, os agentes apreenderam 296 tabletes de maconha, totalizando 248 kg de droga, e o carro.

Segundo as investigações, o material fazia parte de um carregamento de drogas vindas do estado de São Paulo destinadas a abastecer comunidades cariocas. O homem confessou ter sido contratado por outros traficantes pelo valor de R$ 5 mil para ser o responsável pelo transporte da maconha no eixo Rio-São Paulo.

De acordo com a PRF, a apreensão gerou um prejuízo de mais de meio milhão para o tráfico de drogas das comunidades do Rio.

O homem e o material apreendido foram encaminhados para Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), onde o caso foi registrado.