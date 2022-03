Avenida Salvador de Sá e as ruas Eleone de Almeida, José de Alencar e Paula Matos passaram por obras - Divulgação / Prefeitura

Publicado 25/03/2022 14:53

Rio - A menos um mês para os desfiles das escolas de samba, as vias que dão acesso à Marquês de Sapucaí têm asfalto reformado. Em uma ação da Secretaria Municipal de Conservação, a Avenida Salvador de Sá e as ruas Eleone de Almeida, José de Alencar e Paula Matos passaram por obras nesta semana.

Para minimizar o impacto no trânsito durante as reformas, as equipes atuaram das 22h às 5h, de terça-feira (22) a sexta-feira (25). O trabalho nas ruas, que levam ao Centro e à Zona Norte da cidade, exigiu a aplicação de cerca de 522 toneladas de asfalto, em uma área de 5.678 metros quadrados.

Segundo a secretária de Conservação, Anna Laura Valente Secco, o intuito da ação é garantir uma melhor trafegabilidade na região. Em fevereiro, a Prefeitura revitalizou o asfalto e o sistema de drenagem da pista do Sambódromo.



Conhecido como "o maior show da Terra", os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro foram transferidos para abril, no feriado de Tiradentes, por conta da pandemia de Covid-19. As agremiações da Série Ouro saem nos dias 20 e 21 de abril, enquanto as da Série Especial se apresentam nos dias 22 e 23.