Criminoso já possuía 66 anotações criminaisReprodução

Publicado 25/03/2022 13:17

Rio - Um jovem, ainda não identificado, de 19 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (24), por policiais do Botafogo Presente, após uma tentativa de furto na Praça Nicarágua.

Os agentes estavam em patrulhamento quando receberam a denúncia de que havia um homem cometendo furtos no bairro. Ao chegarem no local, os policiais viram o suspeito tentando furtar um motorista que estava com o carro estacionado na praça.

Ele foi levado para a 12ªDP (Copacabana), onde foi constatado que já possuía 66 anotações criminais, sendo 43 destes por furto.