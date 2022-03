Circulação de trens da Supervia - Divugação / Agetransp

Circulação de trens da SuperviaDivugação / Agetransp

Publicado 25/03/2022 14:45

Rio - Torcedores que forem ao Maracanã assistir ao jogo Fluminense x Botafogo, neste domingo (27), poderão contar com viagens extras nos trens da SuperVia na volta para a casa. Após o jogo haverá uma viagem extra para Japeri e uma para Santa Cruz, partindo da estação Maracanã.



Para a ida ao jogo, os torcedores poderão usar os trens da grade normal da concessionária. A SuperVia orienta que os passageiros programem suas viagens consultando a ferramenta "Planeje Sua Viagem" no site e no aplicativo da concessionária. Em caso de dúvidas, clientes podem contatar a Central de Atendimento pelo número 0800 726 9494.