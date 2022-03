Cão farejador aponta cocaína escondida em cortadores de piso de porcelanato, no Aeroportoo Galeão, na Ilha do Governador, nesta sexta-feira (25). De acordo com a PF, a droga seguiria para Moçambique, na África - Foto: Divulgação / Receita Federal e Polícia Federal

Publicado 25/03/2022 15:30

Rio - A Receita Federal e a Polícia Federal apreenderam, no início da tarde desta sexta-feira (25), cocaína dentro de 20 cortadores de pisos cerâmicos e porcelanatos no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte. A carga tinha como destino Moçambique, na África.

Os dois órgãos informaram que selecionaram a carga para a fiscalização de rotina, e a droga foi detectada pelo cão farejador da PF. A confirmação da presença de cocaína veio com a realização de um narcoteste.

De acordo com a PF e a RF, o trabalho de retirada e pesagem da droga ainda está em andamento.