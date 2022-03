Ambos os homens feridos foram levados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu para serem socorridos - Redes Sociais

Ambos os homens feridos foram levados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu para serem socorridosRedes Sociais

Publicado 25/03/2022 15:28

Rio - Os dois homens que foram atingidos por um ataque a tiros na quarta-feira (24) no bairro Kennedy , em Nova Iguaçu são suspeitos de integrarem a milícia da região. Eles foram identificados como Wellington Pinto de Medeiros e Diego Rosklim Bravo Melo.Wellington, de 35 anos, sofreu várias perfurações causadas pelos tiros e chegou morto ao hospital. Diego, de 31 anos, atingido diversas vezes na mão direita e ombro, passou por uma cirurgia e está internado, com o quadro estável.O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Segundo informações de inteligência da Polícia Militar, as vítimas dos disparos são suspeitos de envolvimento com a milícia da região. Diego já teve passagens pela polícia por envolvimento com a milícia, homicídio e alteração de placas de carro.Em fevereiro, o irmão de Diego, Thiago Bravo de Melo, estava dentro do mesmo carro quando também foi alvejado a tiros. Ele foi socorrido no Hospital Geral de Nova Iguaçu, o mesmo que o irmão.