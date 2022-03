Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio - Mário Moscatelli

Rio das Pedras, Zona Oeste do RioMário Moscatelli

Publicado 25/03/2022 16:03

Rio - Moradores denunciam que milicianos da Muzema e de Rio das Pedras, na Zona Oeste, cobram uma "taxa" para que catadores de recicláveis trabalhem nas comunidades. Para atuar nos locais, cada um precisa desembolsar até R$ 200 por mês. As informações são do RJ1.

“É revoltante a atuação desses grupos na comunidade, não bastasse cobrar taxa de gás, de água, de luz, e de recarga de celular, e de Riocard, agora eles tão cobrando dos catadores de material reciclado nas lixeiras”, afirmou um morador ao telejornal da Rede Globo.



De acordo com moradores entrevistados pela reportagem, a taxação dos trabalhadores começou em março. “Os caras não têm a mínima condição de se manter, estão desempregados, são pessoas que não têm uma fonte de renda. E eles estão cobrando R$ 200 dos caras. Isso é um absurdo”, pontuou o morador.



Nas comunidades da Zona Oeste, os moradores são obrigados a pagar taxas por outros serviços, como entrega de materiais, a segurança e a energia elétrica. “Como se não bastasse a cobrança de taxa de gás de cozinha, galão de água, energia, monopólio de internet e TV a cabo, somos obrigados a pagar também uma taxa de R$ 1,50 na recarga de Riocard e do celular. Isso é um absurdo”, contou um morador do local.

De acordo com a reportagem, não há registro desta ocorrência na Polícia Civil. O DIA pediu um esclarecimento da corporação, que não respondeu até o fechamento desta matéria.