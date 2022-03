Fuzis usados por seguranças de Gabriel Monteiro são recuperados para acautelamento da PM, no 31ª BPM, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste - Reprodução / Redes sociais

Publicado 29/03/2022 18:06

Rio - A Polícia Militar recuperou, nesta terça-feira (29), os dois fuzis que eram utilizados por policiais que faziam parte da escolta do vereador Gabriel Monteiro (atualmente sem partido), as armas ficarão sob cuidados da Reserva Única de Material Bélico (RUMB), do 31º BPM, Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. E o veículo que também era utilizado pelo vereador, foi apreendido no mesmo batalhão por ordem do comandante da unidade após blitz realizada pelo deputado Giovani Ratinho (PsoL).

O deputado Ratinho encontrou com os policiais que faziam a escolta de Gabriel Monteiro chegando à unidade para devolver e retirar novamente os fuzis.



Caso de uso de armas reincidente



Em novembro de 2020, O Dia publicou com exclusividade, matéria onde já falava sobre o uso de armas de grosso calibre pelos agentes de Gabriel Monteiro, quando concorria a uma vaga na Câmara de Vereadores nas eleições municipais daquele ano, pelo Partido Social Democrata (PSD) Naquela época, a Polícia Militar chegou a abrir inquérito após O Dia questionar a corporação sobre a devida autorização de armas pelo seguranças de Gabriel que usavam distintivos e escopetas, dizendo que Corregedoria da corporação averiguar internamente a conduta do então candidato e dos “seguranças”.