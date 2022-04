PM realiza operação no Complexo do Lins para combater roubo de veículos - Reprodução TV Globo

Publicado 04/04/2022 07:42 | Atualizado 04/04/2022 11:16

Rio - Agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Lins, em conjunto com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), realizam na manhã desta segunda-feira uma operação no Complexo do Lins, Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o objetivo da ação é combater quadrilhas que roubam veículos na Grande Tijuca.

Até o momento, dois carros roubados foram recuperados. A operação também conta com o apoio do Grupamento Aeromóvel da PM (GAM), que está fazendo o monitoramento aéreo da comunidade. No Twitter, alguns moradores relataram tiros na comunidade.

"Acordei ao som de tiroteio no Lins", disse um internauta. "Vou começar a contar quantas vezes na semana tem tiroteio no Lins", comentou mais um.