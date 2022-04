Homem foi morto na Rua São Francisco Xavier, na Tijuca, Zona Norte do Rio - Marcos Porto/ Agência O DIA

Publicado 06/04/2022 15:34 | Atualizado 06/04/2022 16:57

Rio - Dados do Instituto Fogo Cruzado revelaram que, em março deste ano, foram registrados 21 tiroteios/disparos de arma de fogo na Grande Tijuca – região que abrange os bairros da Tijuca, Vila Isabel, Alto da Boa Vista, Andaraí, Grajaú, Maracanã e Praça da Bandeira. Ao todo, 12 pessoas foram baleadas: oito morreram e quatro ficaram feridas. Veja o ranking dos bairros:

- Tijuca: 7 tiroteios e 5 mortos e 2 feridos

- Vila Isabel: 5 tiroteios e 1 ferido

- Grajaú: 4 tiroteios

- Andaraí: 2 tiroteios e 1 ferido

- Maracanã: 1 tiroteio e 2 mortos

- Praça da Bandeira: 1 tiroteio e 1 ferido

- Alto da Boa Vista: 1 tiroteio

Ainda segundo o Fogo Cruzado, apesar da gravidade dos crimes, houve queda de 36% no número de tiroteios em comparação com março do ano anterior, quando houve 33 tiroteios na região. Apesar disso, o número de baleados em março de 2021 foi relativamente menor: cinco vítimas –, todas morreram.



O mês em dados

Durante o mês de março, houve 357 tiroteios/disparos de arma de fogo na Região Metropolitana do Rio, segundo dados do Fogo Cruzado. Uma queda de 41% em comparação com o mesmo período de 2021, quando houve 606 registros.



Dos 357 tiroteios ocorridos no mês, 120 deles (34%), foram durante ações ou operações policiais, o que representa uma queda de 27% em relação a março de 2021, com 164 tiroteios nestas ocasiões.



Ao todo, 208 pessoas foram baleadas na Grande Rio: 101 morreram e 107 ficaram feridas. Houve aumento de 5% entre os mortos e queda de 4% entre os feridos em comparação com março de 2021, quando 208 pessoas foram baleadas, sendo 96 mortas e 112 feridas.



Em comparação com fevereiro, que concentrou 281 tiroteios, fazendo 162 vítimas (sendo 92 mortas e 70 feridas), em março houve aumento de 27% nos tiroteios, de 10% nos mortos e 53% no número de feridos.



Entre as datas mais afetadas pela violência armada durante o mês de março, o dia 22, com 24 registros, teve o maior número de tiroteios. O dia 14, com 11 registros, teve o maior número de mortos, e o dia 23, com nove registros, o maior número de feridos.